Enric Millo és declarat persona «non grata» amb el vot del PSC

El ple de Salt incloïa una moció per condemanar la violència policial de l'1 d'octubre i declarar persones «non grates» el delegat del Govern espanyol, Enric Millo, i el vicesecretari general de comunicació del PP, Pablo Casado. Es va aprovar amb el suport de tots els grups, a excepció de Ciutadans i de PxC. Fabri va matisar que condemnava la violència però que la moció estava polititzada. Pel PSC, Iolanda Pineda va explicar que aprovaven la moció sobretot per condemnar la violència però que no se sentien «còmodes» amb la qualificació cap a Millo i Casado, perquè el seu parer declarar una persona «no grata» no té massa repercussió. Un detall compartit per Torramadé (CiU). Àlex Barceló (ERC) va dir que hi ha gent «que s'ho mereix».