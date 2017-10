La Guàrdia Civil busca les comunicacions dels Mossos de l'1 d'octubre a Girona

La Guàrdia Civil busca les comunicacions dels Mossos d'Esquadra de l'1 d'octubre a Girona.

Sis agents de paisà amb ordre judicial s'han presentat a la comissaria de Trànsit aquest matí c on també hi ha la sala regional de comandament.

Estan escorcollant des de quarts de deu del matí la sala per tal d'aconseguir les informacions del sistema de gravació de les comunicacions de ràdio i telèfons dels agents durant el dia del referèndum.

Al lloc hi ha diversos agents de paisà de la Guàrdia Civil. També s'ha desplaçat fins al lloc el cap de la Regió Policial de Girona, el comissari Josep Milan.

Aquesta operació també s'està desenvolupant en altres sales de Catalunya i a la central, que es troba al complex Egara de Sabadell.

En total els agents de la Guàrdia Civil són a sis comissaries de Mossos demanant les gravacions. A banda de Girona i Egara, són a Sant Feliu de Llobregat, Granollers, Manresa i Tortosa.

Anteriorment, la Guàrdia Civil ja havia clonat les comuniacions en altres comissaries com la de Lleida.