La Guàrdia Civil marxa de la Comissaria dels Mossos a Girona després de recollir comunicacions de l'1-O

La Guàrdia Civil que s'ha presentat aquest dimarts a diferents dependències dels Mossos d'Esquadra per buscar-hi comunicacions relacionades amb l'1-O ja han marxat del complex central de Sabadell i de la comissaria de Girona. Els agents, vestits de paisà i amb cotxes no logotipats, han entrat a les sales de comandament per ordre de la jutgessa de l'Audiència Nacional Carmen Lamela, que instrueix la causa que afecta Josep Lluís Trapero, destituït del càrrec de major dels mossos pel govern espanyol.

A Sabadell, s'hi ha desplaçat tres vehicles de la Guàrdia Civil. Un hi ha arribat abans de les deu del matí i els altres a un quart de dotze. Els agents han abandonat la seu central de la policia de catalana a dos quarts de quatre de al tarda. En el cas de Girona, mitja dotzena d'agents han arribat en tres cotxes poc després de les nou del matí i han marxat a les quatre de la tarda.