Madrenas: No vam treure la bandera espanyola, ens la van robar

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha denunciat el robatori de la bandera espanyola que onejava a l'Ajuntament fins divendres passat, quan el Parlament va declarar la independència. La denúncia s'ha entrat aquest dimarts a la Policia Municipal. Madrenas ha subratllat que es va oposar "fermament" a què es despengés la 'rojigualda' i que, de fet, ella mateixa va fer-ho saber per telèfon just després que s'acabés el ple de la Cambra. L'alcaldessa ha reiterat que ha d'imperar el respecte cap als símbols, perquè formen part de la identitat de la gent, i que no li agrada que algú es pugui sentir violentat perquè la bandera espanyola ja no oneja al consistori. De fet, ha dit que li hauria agradat que no desaparegués, perquè si finalment la República és efectiva, tenia intenció de donar-la al Museu d'Història de la ciutat.

Des de divendres passat, la bandera espanyola ja no oneja a l'Ajuntament de Girona. Just després que s'acabés el ple en què el Parlament va declarar la independència, algú va pujar fins al teulat del consistori i la va despenjar. De fet, les més de 500 persones que s'havien congregat a la plaça del Vi feia poca estona que ho havien demanat a crits, i van esclatar en una ovació quan la 'rojigualda' va desaparèixer i només van quedar les banderes de la ciutat, la senyera i l'europea.

L'acció, però, no va comptar amb el vistiplau de l'alcaldessa. De fet, la mateixa Marta Madrenas havia demanat explícitament que no s'enretirés la bandera espanyola. Ho va fer per telèfon i des de Barcelona, perquè com altres alcaldes, ella també va anar fins al Parlament per seguir el ple en què es va declarar la independència.

Avui, l'Ajuntament ha presentat denúncia davant la Policia Municipal per aquest robatori. L'alcaldessa considera que ha d'imperar el respecte cap als símbols, perquè formen part de la identitat de la gent. Ella mateixa ja ho havia deixat clar feia pocs dies, dient que el procés sobiranista "no va contra ningú", i que de cap manera faria cap gest "que pogués violentar els sentiments" d'aquells gironins que se senten identificats amb la bandera espanyola.

Marta Madrenas ha dit que li sap greu que aquesta 'rojigualda' hagi desaparegut, perquè portava molt temps onejant al consistori. De fet, l'alcaldessa ha dit que, si la República es fa efectiva, la seva intenció era donar la bandera espanyola al Museu d'Història de la Ciutat perquè formés part del seu fons.

D'altra banda, l'alcaldessa també ha dit que, de moment, no pensa retirar el retrat del president Carles Puigdemont del consistori. A l'Ajuntament de Girona, però, la fotografia no està penjada a la sala de plens, sinó al seu despatx d'alcaldia.



Campanya a títol personal

Marta Madrenas engegarà aquests propers dies una campanya per recollir fons per cobrir les responsabilitats que la justícia demana pel 9-N i les que puguin derivar-se de la declaració d'independència. Ho farà això sí, a títol personal, i desvinculant-ho completament del seu càrrec com a alcaldessa.

Per una banda, amb aquesta campanya, Madrenas vol ajudar a cobrir els 5,2 milions d'euros de fiança que el Tribunal de Comptes reclama a l'expresident de la Generalitat, Artur Mas, l'exvicepresidenta Joana Ortega, i els exconsellers Francesc Homs i Irene Rigau, per la consulta del 9-N. I per altra banda, la fiança de 6,2 milons que el fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, sol·licita per al president Puigdemont i els membres del Govern cessat a la querella per rebel·lió, sedició i malversació de fons públics.