La Mercè Espectacles de titelles per als escolars gironins

El Centre Cultural la Mercè de Girona acull aquests dies actuacions de titellaire dins la campanya escolar de titelles per les Fires de Sant Narcís. Ahir va ser el torn de l'espectacle «Pinotxo, el nen de fusta». Avui es representarà «El mag d'Oz». Nens de diferents escoles de la ciutat es desplacen fins a l'equipament cultural per poder veure la representació, com els del Masmitjà –a la imatge.