El PP de Girona veu amb «preocupació» el canvi de cartipàs

El grup municipal del PP a Girona assegura que el trencament del pacte de govern entre CiU i el PSC era "la crònica d'una mort anunciada" i veu amb preocupació el canvi de cartipàs. La seva portaveu, Concepció Veray, recorda des del 2015 Girona ha tingut tres alcaldes i que ara també comptarà amb tres regidors de seguretat. "Hi ha certes decisions que no entenem perquè el més lògic era que Joan Alcalà tornés a assumir la cartera de seguretat, com feia abans del pacte i, en canvi, ara hi situen a Eduard Berloso", afirma Veray. Amb tot, la regidora assegura que seguiran treballant per la ciutat "com hem fet sempre" però alerta que "serem ferms" si l'alcaldessa, Marta Madrenas, "s'entesta a seguir governant només pels independentistes".

Veray assegura que "respecta" el trencament, de la mateixa manera que va respectar el pacte però creu que tot plegat era una "mort anunciada". Especialment, afirma, després que a principis de setembre el Parlament aprovés les dues lleis per permetre la independència. "Ens sorprèn que no ho fessin abans del ple d'octubre i tinc la sensació que ja estava pactat però que van intentar aprovar tot el que van poder abans de trencar", remarca.

Pel què fa al cartipàs, la portaveu del PP diu que hi ha certes decisions que "em sorprenen" i "em preocupen". "Primer el fet que la ciutat en dos anys hagi tingut tres alcaldes i ara, també, tres regidors". En aquest sentit, Veray ha recordat que el primer a assumir aquestes competències va ser Joan Alcalà i que amb el pacte amb els socialistes, Sílvia Paneque, es va convertir en la regidora de l'àrea. "El més normal seria tornar a l'anterior però ara s'ha decidit que ho sigui Eduard Berloso", insisteix. Veray també ha criticat que l'oposició s'assabentés dels canvis per la premsa.

Amb tot, la regidora ha dit que no posaran "pals a les rodes" en els temes de ciutat i que seguiran treballant en favor dels ciutadans de Girona "com sempre hem fet". Malgrat això, ha alertat que es mostraran "ferms" si Madrenas continua "governant només pels independentistes".