Salt retira les ordenances per falta de suport

L'equip de govern de Salt (ERC i IpS- CUP) va haver de retirar el punt de debat de les ordenances fiscals del ple municipal de Salt perquè no tenia el suport suficient per aprovar-les amb majoria absoluta. El govern local està en minoria i havia d'aconseguir el suport d'algun grup de l'oposició.

Com que en arribar a l'hora del ple municipal no hi havia l'acord suficient amb cap força municipal, just en iniciar-se la sessió plenària es va comunicar que es retirava el punt de l'ordre del dia. És el segon any que l'equip de govern porta al ple els impostos i les taxes sense tenir un pacte previ i que ha de retirar la proposta. Va passar ja l'any passat. Posteriroment, va decidir mantenir les ordenances fiscals de l'any anterior.

L'equip de govern de Salt ha proposat aquest any una congelació de les ordenances amb una excepció, l'augment d'un 11,5% de la taxa d'escombraries sobretot per fer front a l'aturada de la incineradora de Campdorà, on fins ara es duien els residus. L'aturada, ha de servir per millorar les instal·lacions. A Girona, ja s'ha aprovat l'augment del 9,4% d'aquesta mateixa taxa.

A dia d'avui encara no està decidit a on aniran les deixalles dels tres municipis i actualment la direcció de l'empresa i els ajuntaments estan analitzant diverses opcions com son la utiiltzació dels abocadors de Banyoles, Solius o Lloret de Mar o fins i tot algun abocador de la demarcació de Barcelona, intentant trobar la solució més econòmica i adequada per a cada consistori.

Ordenança de residus

D'altra banda, el ple va aprovar només amb el suport de l'equip de govern la redacció inicial de la nova ordenança municpal reguladora de residus. Tots els grups de l'oposició van abstenir-se. La portaveu del PSC i el portaveu del grup municpal de CiU, Jaume Torramadé, van anunciar que presentaran al·legacions. Atilano González, de Ciutadans, va queixar-se que després moltes accions previstes no es cobreixen, com ara l'educació ambiental. La regidora de Medi Ambient, Marta Guillaumes (CUP) va explicar que amb el futur nou contracte de l'empresa que reculli els residus hi ha un augment de pressupost. Josep Valentí (PDeCAT) i Sergi Fabri (PxC) també van qüestionar l'aplicació posterior de les ordenances que s'aproven.