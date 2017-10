Víctor García Tur guanya el Casero

Una novel·la que relata un conflicte familiar a tres veus es va endur el premi Just Manuel Casero, en la seva 37a edició. Es tracta de l'obra Els romanents del barceloní Víctor García Tur. «He arrossegat aquesta novel·la durant anys i finalment amb ella he guanyat aquest premi que em fa molta il·lusió», va exposar García en l'acte de lliurament dels premis que es va dur a terme ahir a la Sala Planeta de Girona.

La protagonista de la història és la relació entre una parella i el seu fill. Una parella idealista que es troba en el moment d'assumir els «ideals perduts i obsessions juvenils». Des del seu domicili, la mare observa «les dèries» del seu fill de 17 anys. El discurs narratiu es basa en aquesta observació, un diari personal del fill i un document que funciona «com un codi on anar a desxifrar» el comportament de l'adolescent. Aquest document és l'original The Pursuit of the Millenium: Revolutionary Millenarians and Mystical Anarchist of the Middle Ages de Norman Cohn. García Tur aprofita aquest text sobre misticisme medieval per fer «de contrapunt» a «la deriva» del fill adolescent.

Víctor García Tur és un novel·lista barceloní nascut el 1981. Entre la seva obra hi ha el premi Documenta, que atorga l'Editorial Empúries. El darrer gran reconeixement de García Tur va ser el premi Marian Vayreda amb Els Ocells, obra publicada també per Empúries.

Justament és aquesta editorial la que li publicarà Els romanents, a principis de l'any que ve. Aquest certamen de novel·la curta el convoca la Llibreria 22 de Girona i el premi és la seva publicació així com 2.200 euros i una escultura. El manuscrit de García Tur es va imposat als 33 originals presentats aquest any.

Com a finalista, i amb un premi de 600 euros, va quedar la novel·la Lliçó d'anatomia, de Carles Lapuente. L'autor proposa un «llarg soliloqui» d'un escriptor que vol arribar a ser l'escriptor austríac Thomas Bernhard. Aquest monòleg passa per diferents estats d'ànim que atribueix a Bernhard. El punt de partida és el quadre de Rembrandt La lliçó d'anatomia, que serveix de fil discursiu.

L'acte d'entrega dels premis es va celebrar a la Sala Planeta de Girona i va començar amb una recreació d'un fragment de les Memòries d'Aurora Bertrana, en homenatge a l'Any Bertrana que celebra la ciutat.