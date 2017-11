La domòtica, a debat a Fira de Girona

L'automatització i el control d'habitatges i edificis per l'estalvi energètic i la introducció de nous serveis ha centrat la setena jornada del projecte «Construcció Connectada», que organitza la demarcació de Girona de l'Associació-Col·legi d'Enginyers Industrials juntament amb l'Àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament. Aquesta jornada pretenia posar sobre la taula les diferents solucions reals en matèria de control i automatització dels habitatges per promoure l'estalvi energètic. Hi van prendr part representants d'empreses i associacions com ala Simon, Loxone i de l'Associació espanyola de domòtica i inmòtica.