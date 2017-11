La Fira de Mostres de Girona tanca amb "bones sensacions"

La 56a edició de la Fira de Mostres de Girona ha tancat les seves portes aquest dimecres. A falta de tenir les dades oficials, la directora de Fira de Girona, Coralí Cunyat, assegura que tenen "bones sensacions" sobre el nombre de visitants i la satisfacció dels diferents estands. Cunyat confia que s'arribarà a repetir la xifra de 90.000 visitants de l'any passat. "Les expectatives de participació dels negocis es compleixen", ha assegurat també la directora de Fira de Girona. Una de les novetats d'aquest any era el rebrot amb força del sector immobiliari després de la crisi. Cunyat també ha explicat que, malgrat el temor sobre els possibles efectes de la situació política, la Fira de Mostres "no ha notat" cap incidència relacionada amb la incertesa actual. La superfície d'exposició ha crescut un 8% en aquesta edició que ve a confirmar "una recuperació" després de la crisi.

La Fira de Mostres consolida aquesta any "la nova etapa" iniciada el 2016. Després dels efectes de la crisi econòmica, aquest esdeveniment lligat a les fires de Sant Narcís de Girona confirma la tendència de millora. Les dades d'expositors –un 87% dels quals repetien- ja ho apuntaven inicialment. La superfície visitable ha pujat un 8% fins als 45.000 metres quadrats.

La directora de Fira de Girona, Coralí Cunyat, ha fet un primer balanç de l'edició d'enguany parlant de "bones sensacions". Les enquestes de valoració que els han arribat "són positives" tant d'aquells que venen a vendre com dels que volen reforçar la projecció de la seva marca.

La previsió és que el nombre de visitants es mantingui entorn als 90.000 on es va arribar l'any passat després d'una època de retrocés. Una xifra que Coralí valora especialment bé perquè aquest any hi havia menys "dies forts" ja que Sant Narcís va coincidir en diumenge.

Incertesa esvaïda

Els cinc dies de la Fira de Mostres de Girona han anat acompanyats d'una intensa situació política al país. Tot i que en els dies previs i durant la inauguració planava una certa "incertesa", el balanç final sembla esvair-la.

"A la Fira no ho hem notat aquesta situació", assegura Cunyat. Per exemple, en els expositors que venen de fora de Catalunya no hi ha hagut cap anul·lació "ni incidències". De fet, tot i que els organitzadors preveien una fira "estranya", la directora de Fira de Girona parla d'aquest any com "una de les millors edicions dels últims anys".

Èxit dels nous

La 56a edició de la Fira de Mostres de Girona destacava per impulsar i presentar noves propostes. Aquest any tornava amb força el sector immobiliari després dels anys de la crisi on "pràcticament va desaparèixer". En aquest sector en concret, Cunyat ha assegurat que hi ha "habitatge de segona mà" però també s'han portat "noves promocions" que assenyalarien "una recuperació al territori".

D'altra banda , una proposta nova d'aquesta edició ha estat el Giinteriors, una jornada de 'networking' entre clients i professionals fora de l'horari de fira. "Hi va haver una participació de 120 persones", assegura la directora de Fira de Girona. Una xifra suficient com per plantejar-se ja repetir-la de cara al 2018.