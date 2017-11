Les lluminàries porten el foc i la música medieval a les Pedreres

L´espectacle Lluminàries s´esta consolidant a les Fires. Diversos centenars de persones van seguir dimecres al vespre aquest muntatge de música i foc que es desplaça des del Jardins de la Infància fins als Jardins de les Pedreres a ritme pausat. La proposta, feta pels grups Taller de Magnèsia i Els Berros de la Cort. Alguns dels components porten el foc a la mà i aquest esdevenia itinerant. Altres punts de foguera estaven escampats pel recorregut, il·luminant la muralla. S´anaven encent al pas d´una ruta de la llum itinerant acompanyada amb música d´arrels medievals.

A l´esplanada dels jardins de les Pedreres hi va haver l´espetacle final, amb desenes de punts de foc que feien diferents formes i que envoltaven de màgia a tots els espectadors que havien anat seguit l´espectacle des de la part baixa de la muralla fins a aquell punt. Molts no es van voler perdre l´oportunitat de tirasr fotoso gravant jugant amb la foscor, les flames i la música que semblava balancejar en l´ambient. Un petit castell de focs va servir per cloure la representació, que va durar aproximadament una hora.