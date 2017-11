Els agents comercials debaten sobre com millorar el negoci i impulsar l'ocupació

Impulsar l'ocupació i millorar el negoci dels agents comercials en actiu i de les empreses inscrites va ser l'objectiu principal del Networking d'Ocupació organitzat, pel Col·legi Oficial d'Agents Comercials de Girona i Comarques al saló de l'Emprenedoria de la Fira de Mostres. Aquesta trobada entre professionals que busquen noves representacions i empreses que busquen agents per representar els seus productes o serveis a l'estat espanyol i Europa, va obrir el tradicional Dia de l'Agent Comercial del col·legi gironí.

El Dia de l'Agent Comercial, trobada anual que històricament es duu a terme en el marc de la Fira de Mostres de Girona, va aplegar un bon nombre de col·legiats gironins i catalans, així com autoritats empresarials del territori. El president del Col·legi d'Agents Comercials de Girona, Josep Burgas, ha posat en relleu les noves actuacions que s'han impulsat aquest any per a la col·legiació i va destacar, entre d'altres, les píndoles formatives «Esmorzar amb experts», l'ampliació de serveis i especialment la creació de Xarxa 21, per fomentar la col·legiació.