La pista coberta del Cassià Costal estarà al febrer i la de l'Eiximenis, per Nadal

Les obres de la pista coberta de l'escola Cassià Costal i la doble pista de l'Exiximenis avancen a bon ritme. La primera podria estar enllestida al mes de febrer i la segona per Nadal. No obstant això, el tinent d'alcaldia i regidor d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública, Joan Alcalà, recorda que no és gaire partidari de posar dates i que es tracta només de la previsió en funció del ritme actual dels treballs i de les tasques que hi ha pendents.

Respecte a l'escola Cassià Costal , l'Ajuntament ha informat que aquesta setmana s'han iniciat els treballs de construcció dels fonaments de l'espai on s'han d'aixecar els pilars on es col·locarà la coberta. Aquesta fase, que consisteix a injectar formigó i ferralla al sòl, tindrà una durada aproximada d'un mes. Tal com ha assenyalat Joan Alcalà «les obres s'estan portant a terme segons el calendari previst i pensem que la pista coberta es podrà posar en funcionament el proper mes de febrer».

Algunes de les actuacions que es portaran a terme a partir d'ara es fan a tocar de la vorera del carrer de Barcelona. Per aquest motiu, es tallarà el trànsit de vianants en aquest punt i, a més, s'eliminarà un carril de circulació de vehicles en direcció sud per facilitar els treballs. Aquestes restriccions del trànsit rodat s'aplicaran un cop s'hagin acabat les Fires de Sant Narcís.



La tercera adjudicació

Aquestes obres han patit molts entrebancs i s'ha hagut de licitar tres cops perquè els dos primers es van adjudicar a empreses que havien guanyat el concurs i que van acabar renunciant. El primer cop es va adjudicar a Insyte Instalaciones per 328.948 euros. En un segon concurs, es va adjudicar a 470.851 euros, a Cobra Instalaciones y Servicios.

Finalment, aquest tercer cop, la construcció de la pista coberta es van adjudicar el mes de juny a l'empresa M i J Gruas per un import de 788.364,90 euros. Aquest projecte forma part de la primera fase d'un futur nou pavelló de Girona en aquesta zona de la ciutat i que, a la llarga, comptarà amb espai per a la pràctica d'esports com ara el bàsquet, el futbol sala, el voleibol o l'handbol. Aquesta segona fase, però, encara no té pressupost ni previsió d'execució i contemplarà el tancament dels laterals de la pista.

Pel que fa a l'escola Eiximenis, la previsió de finalització de les obres és abans d'acabar l'any. Els treballs es van adjudicar a l'empresa Gestión Ingenieria de la Costa Dorada SA per uns 432.946 euros i han de permetre aixecar una part coberta que servirà de porxo i on a la part superior es convertirà en la pista poliesportiva. Ara mateix ja es pot veure l'esquelet de l'estructura.

A banda del centre educatiu, també podran utilitzar les instal·lacions els veïns i les entitats. Mentrestant, els nens tenen habilitat un pati a la plaça Constitució.