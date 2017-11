El concert de Manel a les barraques de la Copa val 32.065 euros

El concert del grup Manel a l'escenari de la Copa de Girona val 32.065 euros. És probablement l'actuació que més gent atraurà a la Devesa, juntament amb la nit del diumenge passat amb l'Orquestra Di-Versiones i l'Orquestra Maribel i la nit de dimarts amb Doctor Prats i Zoo. El concert de Manel està previst per aquest dissabte a la nit en una jornada on prèviament actuarà la Iaia.

Per poder contractar el grup es va haver de seguir el procediment negociat sense publicitat, per motius relacionats amb la protecció de drets d'exclusiva. L'Ajuntament va posar-se en contacte amb l'empresa Fina Estampa Produccions SL, per tal que aquesta fes una oferta del preu i poder estudiar-ne la viabilitat. Aquesta és l'oficina de management i contractació de formacions com ara d'Antònia Font, Manel, Mishima, Quimi Portet i Sisa, entre altres.

El gestor programador d'arts musicals de l'Ajuntament va emetre un informe positiu un cop va rebre l'oferta de 32.065 euros d'aquesta oficina.