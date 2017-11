Girona s'apunta a les «ciutats amb caràcter»

L'Ajuntament de Girona s'ha adherit a la marca «Ciutats i viles amb caràcter» de l'Agència Catalana de Turisme. Es tracta d'un segell de nova creació, adreçat a ciutats mitjanes de Catalunya amb una forta personalitat i rellevants en aspectes com el valor històric i cultural, enogastronòmic o artístic i creatiu.

L'adhesió a aquesta marca té com a com a objectiu enfortir el posicionament de Girona en l'àmbit del turisme cultural i patrimonial a més de poder participar de manera preferent en accions destacades que organitzi l'Agència Catalana de Turisme durant l'any vinent.

Per poder formar part d'aquesta marca, les ciutats havien de presentar un dossier de candidatura en el qual es justifiqués el compliment dels requisits determinats per poder formar-ne part, com per exemple explicar la presència d'equipaments culturals o patrimoni arquitectònic ben conservat, festivitats o tradicions culturals, associacions que difonguin i preservin el caràcter cultural de la ciutat o una oferta turística que doni a conèixer els valors culturals i patrimonials, entre altres aspectes.



Les altres ciutats

El comitè d'experts responsable de valorar les adhesions es va reunir el 4 d'octubre i va acordar aprovar l'adhesió de Girona, conjuntament amb altres ciutats com Lleida, Reus, Tarragona, Terrassa, Tortosa, Vic i Vilafranca del Penedès.

La tinenta d'alcaldia i regidora de Promoció Econòmica, Desenvolupament Local i Turisme de Girona, Glòria Plana, ha destacat que «amb aquest segell es posa en valor el caràcter historicocultural, gastronòmic i artisticocreatiu de la ciutati s'entra a formar part de les accions de promoció de l'Agència Catalana de Turisme previstes per a l'any vinent i que van encaminades a posicionar Catalunya com a destinació de referència del turisme cultural».