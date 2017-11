Un miler d'estudiants demanen l'alliberament dels «presos polítics» a Girona

La comunitat educativa de la Universitat de Girona (UdG) ha sortit aquest divendres al carrer per protestar contra l'empresonament dels diferents consellers destituïts de la Generalitat. Un miler de persones s'ha concentrat a davant del rectorat a les dotze del migdia per demanar "l'alliberament dels presos polítics" . La universitat es troba en ple procés electoral i el rector en funcions, Sergi Bonet, ha volgut donar una imatge d'unitat fent el discurs al costat de l'altre candidat confirmat, Joaquim Salvi. Els dos han posat de manifest que "la llibertat i els valors de la universitat" estan per sobre de les candidatures. Bonet ha anunciat que dilluns que ve ha convocat el consell de govern de la UdG per decidir quines accions emprenen després de l'empresonament de diferents membres del Govern destituït. Un cop acabat l'acte, un miler d'estudiants han sortit en manifestació fins a davant de la subdelegació del govern espanyol. La protesta ha acabat amb una assentada i cinc minuts de silenci.

La Universitat de Girona ha tornat a sortir al carrer en una mobilització per demanar "l'alliberament dels presos polítics". Estudiants, professors i administratius s'han congregat davant del rectorat a les dotze del migdia per criticar la decisió judicial. Llaços grocs, pancartes, o els cartells de la iniciativa 'Empaperem' han tornat a ser protagonistes en aquest acte de protesta que ha durat menys de deu minuts.

La concentració ha estat la primera que organitza la UdG des que s'ha engegat la maquinària electoral. Per això, els dos candidats confirmats (l'actual rector Sergi Bonet i Joaquim Salvi) han volgut donar una imatge d'unitat fent un discurs conjunt. "La Universitat pot tenir molts projectes però avui en defensem la llibertat i els seus valors", ha assegurat Bonet. El rector també ha anunciat que ha convocat per a dilluns un consell de govern per decidir les actuacions que tirarà endavant la UdG davant l'actual situació política.

Joaquim Salvi ha fet esment a mantenir les concentracions "pacífiques i amb civisme" com s'han fet fins ara. Els dos han acabat el discurs aixecant els braços plegats davant del miler de concentrats. Després, dues representants dels estudiants han llegit un manifest. Des d'Universitats per la República han anunciat que les mobilitzacions seguiran en els propers dies.

Un cop acabat l'acte, un grup d'estudiants ha recorregut el centre de Girona en manifestació fins a la subdelegació del govern espanyol a la ciutat. A davant de l'edifici han fet una assentada i han guardat cinc minuts de silenci. Finalment, els estudiants han cantat 'Els Segadors' i s'ha dissolt sense incidents.