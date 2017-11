Tallen les vies a l'estació de tren Girona en protesta pels «presos polítics»

Una cinquantena de persones han tallat de tres a quatre de la tarda la circulació de trens convencionals a l'estació de Girona. Protestaven pels empresonaments dels consellers destituïts i dels líders d'Òmnium i l'ANC. Per això, llueixen cartells demanant la llibertat dels "presos polítics" i han fet una crida a la "vaga general". De moment, la mobilització ja ha afectat dos combois, que es dirigien a Figueres i Barcelona. Es tracta d'una més de les diverses concentracions espontànies que al llarg d'aquest divendres s'han produït en diferents punts del país





Una cinquantena de persones (a les quals s'hi han acabat afegint una desena més) s'han trobat aquest divendres a les tres de la tarda a l'estació de tren de Girona. Pocs minuts després, han tret un megàfon i al vestíbul de l'estació han començat a reclamar la "llibertat per als presos polítics". Després, han pujat a les vies del tren i han tallat la circulació de combois.En paral·lel, els viatgers que volien agafar un tren en direcció Barcelona Sants o Portbou, s'han anat acumulant a les andanes i han arribat a ser més d'un centenar. Els vigilants de seguretat i els mossos els han allunyat de la línia que tallava les vies i els ha fet anar fins al final de les andanes. Segons informa Rodalies de Catalunya, el pas de trens s'ha restablert entre Celrà i Fornells a dos quarts de cinc de la tarda i els retards fins a recuperar progressivament els horaris pot superar els 30 minuts.Els Mossos d'Esquadra han anat a parlar en diverses ocasions amb els manifestants que, d'entrada, no han posat una hora límit per a la mobilització.Finalment, quan ja feia una hora que tallaven el pas de trens per la via convencional, han decidit voluntàriament dissoldre la concentració i marxar de l'estació.Durant la protesta, han cridat proclames contra l'empresonament dels consellers destituïts i dels líders d'Òmnium i de l'ANC. "Llibertat presos polítics", "Ells tampoc poden tornar a casa seva" o "Les vies seran sempre nostres" ha sonat a l'estació de Girona, al costat d'una crida constant a la "vaga general".Els concentrats s'han emplaçat a participar en la concentració convocada aquest divendres a la tarda a la plaça del Vi i avisen que hi haurà més manifestacions espontànies al llarg d'aquests dies.