Tallen les vies a l'estació de tren Girona en protesta pels «presos polítics»

Una cinquantena de persones tallen des de les tres de la tarda la circulació de trens convencionals a l'estació de Girona. Protesten pels empresonaments dels consellers destituïts i dels líders d'Òmnium i l'ANC. Per això, llueixen cartells demanant la llibertat dels "presos polítics" i han fet una crida a la "vaga general". De moment, la mobilització ja ha afectat dos combois, que es dirigien a Figueres i Barcelona. Els assistents ja han fet saber als Mossos, que s'hi ha adreçat, que per ara no tenen intenció de marxar. Es tracta d'una més de les diverses concentracions espontànies que al llarg d'aquest divendres s'han produït en diferents punts del país