La cantautora Núria Graham omple la plaça de Sant Feliu

L'artista catalana va presentar ahir a l'escenari gironí el seu segon treball discogràfic, Bird Eyes. Es tracta d'un disc amb un so sofisticat, en el qual predominen la veu i la guitarra elèctrica en primer pla. Núria Graham, nascuda a Vic, va omplir la plaça de Sant Feliu, que avui acollirà El Petit de Cal Eril. Després de 70 concerts arreu del territori, passant per festivals com Primavera Sound, Cruïlla o Monkey Week, El Petit de Cal Eril tanca a Girona la gira de La força. Joan Pons -veu i guitarra elèctrica- es presenta al capdavant d'aquest quintet.