Enxampen dos joves que en dos dies de les Fires han robat 8 mòbils

Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes que han robat vuit telèfons mòbils en dos dies durant les Fires i Festes de Sant Narcís de Girona. Un dels arrestats portava cinc telèfons mòbils amagats dins la seva roba interior i l'altre se'l va enxampar gràcies al localitzador que porta l'aparell.

Els arrestats són, segons els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Girona, un home de 24 anys, de nacionalitat gambiana i amb domicili a Salt, el qual va quedar acusat com a presumpte autor de tres delictes de furt. I l'altre arrestat és un jove de 19 anys, de nacionalitat espanyola amb veïnatge a la Bisbal d'Empordà, el qual va quedar acusat com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb violència i intimidació.

El primer dels casos es remunta al dia de Sant Narcís, el 29 d'octubre, quan efectius de paisà de la comissaria de Girona van rebre l'avís que s'havia produït el furt d'un telèfon mòbil d'alta gamma a la zona d'oci de les barraques de la Devesa. Quan els agents es van adreçar al lloc i van poder parlar amb la víctima aquesta els va comentar que a través del localitzador del seu telèfon marcava que estaria situat al pàrquing del pavelló de Fontajau.

Els agents van iniciar un dispositiu que els va portar a saber que el senyal provenia de l'interior d'un turisme estacionat prop del pavelló municipal. En el marc d'aquest dispositiu els Mossos van identificar el propietari del vehicle i en van escorcollar l'interior. Al maleter, al costat de la roda de recanvi i sota una estora, van localitzar tres telèfons mòbils que constaven com a sostrets. Els Mossos van detenir l'home per tres delictes de furt.

El detingut, a qui li consten antecedents, va passar el dia 30 d'octubre a disposició del Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia de Girona, el qual en va decretar la seva llibertat amb càrrecs.

L'altra de les detencions es va produir l'1 de novembre, quan agents de paisà van ser requerits al recinte firal de La Copa, ja que s'havia produït un robatori amb violència i intimidació.

Quan els agents van parlar amb la víctima els va informar que un jove li havia agafat el telèfon mòbil, un Iphone 7, sota amenaces i amb una empenta. Els Mossos van localitzar i detenir l'autor poc després. En l'escorcoll els agents van localitzar cinc telèfons mòbils que portava amagats als calçotets.

El detingut, a qui li consten antecedents, va passar el dia 2 de novembre a disposició del Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia de Girona, el qual en va decretar la seva llibertat amb càrrecs.



Consells dels Mossos

Atès que el telèfon mòbil és un objecte molt preuat pels delinqüents, els Mossos aconsellen usar-lo de manera discreta evitant fer-ne ostentació, així com tenir-ne cura en entorns d'oci i aglomeracions de gent i sobretot durant la nit. Si es parla per telèfon cal estar alerta del que succeeix a l'entorn. Si no s'ulitza cal assegurar-se que està ben guardat, en un lloc que no sigui fàcil d'agafar com en una bossa de mà creuada o una butxaca interior amb tancaments segurs.

També és molt important, diu la policia, guardar el número d'IMEI que es pot obtenir fàcilment marcant la seqüència *#06#.En cas de robatori o pèrdua cal denunciar-ho de seguida a la dependència policial més propera.