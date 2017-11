Girona es queda sense el castell de focs artificials

Nous canvis en el programa de les Fires i Festes de Sant Narcís. L'Ajuntament de Girona va decidir ahir suspendre el castell de focs que havia de cloure les festes d'aquest any. La decisió s'ha pres «arran del moment polític actual que viu el país i, especialment, després de les detencions que es van produir dijous de diversos membres del Govern de la Generalitat de Catalunya», apunta el consistori en un comunicat difós per les xarxes socials.

El castell de focs estava previst per demà, últim dia de les Fires de Sant Narcís, al parc de les Ribes del Ter. La pirotècnia Hermanos Ferrández de Múrcia, encarregada de dur a terme l'espectacle, havia previst un esclat de colors format per 3.000 ordres de tret i 400 quilos de pólvora.

Aquest hauria estat el segon any consecutiu que la companyia hauria dut a terme el castell de focs de les Fires, després de guanyar el prestigiós Concurs Internacional de Focs d'Artifici de la Costa Brava - Vila de Blanes. Les detencions de diferents membres del Govern català, però, han portat al consistori gironí a anul·lar l'espectacle.

La pirotècnia Hermanos Ferrández tenia previst portar a la ciutat de Girona un muntatge de 15 minuts similar al que es va poder veure a l'estiu a Blanes. Un castell de focs artificials carregat de colors vius i intensos, de formes peculiars –com un ovni que hauria sobrevolat la ciutat de Girona– i d'un bombardeig de sons. Un autèntic espectacle de focs artificials que hauria acomiadat les Fires i Festes de Sant Narcís 2017, però que s'ha vist afectat pels moments polítics que viu Catalunya.



Comentaris a favor i en contra

L'Ajuntament de Girona va notificar la cancel·lació del castell de focs artificials a través de les xarxes socials amb una imatge en blanc i negre. Publicació que va despertar diferents comentaris a favor i en contra. Alguns no entenien el perquè l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, decidia cancel·lar els focs artificials si això no contribueix a solucionar el problema català. Mentre que altres comentaven que els ànims de la gent no estaven per celebrar res.

El castell de focs no ha estat l'únic acte suspès del programa de Fires i Festes de Sant Narcís de Girona. Dijous, dia en què l'Audiència Nacional va enviar a presó diferents membres del Govern català, l'Ajuntament de Girona va decidir anul·lar diferents activitats de les Fires «en solidaritat amb els membres del Govern empresonats». Les atraccions, les barraques, els concerts de la Copa, la final del Concurs Intro 2017 i el concert Parada 360 van quedar suspesos.



La resta d'actes es mantenen

Tot i aquests canvis, la resta d'activitats de les Fires es mantenen. Es preveu, però, que hi hagi iniciatives de rebuig als empresonaments en gran part dels actes, com lectures de manifestos abans de cada actuació dels concerts de La Copa.

Així, aquesta nit abans dels concerts de La Iaia i Manel està previst que es llegeixi des de sobre l'escenari un discurs en rebuig de la detenció de diferents membres del Govern català.