Salt comença avui a multar amb el radar rotatiu de tres caixes

La policia local de Salt ha anunciat que a partir d'avui les tres caixes amb el radar rotatiu ja estan plenament «operatives» i que per tant es començaran ca posar sancions a aquells vehicles que es detecti que van més ràpid que el previst en cada un dels vials.

Les tres caixes estaran a la carretera C-65 (que va de Girona a la rotonda del peatge de l'AP-7 Sud, a l'altura del Gros Mercat) i on la velocitat màxima permesa és de 80 km/h; una altra, a l'avinguda Marquès de Camps (entre la rotonda de l'autopista i la rotonda al costat del Viena) on la velocitat màxima és de 50 km/h; i la tercera, a l'avinguda de la Pau (entre la rotonda del Viena i la de l'hospital Santa Caterina), on la velocitat màxima és del 50km/h.

Els llocs escollits són on s'ha detectat que els vehicles es desplacen amb excés de velocitat i en alguns llocs hi ha hagut accidents. Un d'aquests, amb un atropellament mortal. La policia local ha afegit que «per la seguretat de tothom, si us plau, respecta els límits de velocitat».

En paral·lel, es posarà en funcionament una càmera de control de trànsit semafòric al passeig de Països Catalans, a l'encreuament amb el passeig del Marquès de Camps. És a dir, aquest sistema multarà aquells vehicles que se saltin el semàfor en vermell.



Girona, a punt

En els propers dies també entraran en funcionament les tres caixes del radar rotatiu de Girona. que ara estan en període de proves. De fet, un va patir un sabotatge i ha hagut de ser netejat perquè va aparèixer pintat amb pintura verda. En aquest cas, estaran situats a l'avinguda Lluís Pericot (a prop de Girona 2), a la carretera Barcelona (en el tram comprès entre les cruïlles amb els carrers Segre i Cardener) i al pont de Fontajau. Als tres punts la velocitat màxima és de 50 km/hora.

Tant els de Girona com els de Salt controlaran tots els carrils de circulació perquè els aparells són capaços de distingir quin és l'infractor entre quatre carrils.