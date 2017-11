La Copa Combo Papayero posa música a l´hora del vermut

El Combo Papayero va actuar ahir al migdia a l'esplanada de La Copa a l'hora del vermut, en el denominat «vermut rock» de Fires. La formació va oferir un rectial on va combinar el rock, hip-hop, funky i ritmes afrollatins, amb un so fresc i actual. Hi havia ritmes on es barrejaven el funk amb el son cubano i el guaguancó, o la cúmbia i el rap. Van ser temes ballables amb unes lletres de temàtica social, que buscaven connectar amb un públic molt divers i que va actuar poc després de l'actuació infantil del Reggae per Xics, a l'escenari de la Copeta.