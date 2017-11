L'hostaleria tanca unes Fires de Girona «molt positives» fregant el ple absolut els caps de setmana

L'hostaleria de Girona fa un balanç "molt positiu" de les Fires de Sant Narcís, sobretot durant els dos caps de setmana on s'ha fregat el ple absolut. Unes bones xifres que des del sector ja esperaven. El president de l'Associació d'Hostaleria, Turisme i Restauració de Girona, Josep Carreras, concreta que les Fires "mai fallen" i sempre registren una ocupació alta, tot i que reconeix, que la festivitat de Tots Sants "ha caigut malament", i això ha fet ressentir l'ocupació entre setmana. Carreras també s'ha referit al context polític actual. En aquest sentit, ha subratllat que més enllà de dissuadir als visitants, l'oferta d'oci i cultura que s'ofereix per Fires de Girona ha servit perquè molta gent "desconnectés" de l'actualitat. "No hi ha hagut cancel·lacions en aquest aspecte, i en canvi sí que n'hi ha hagut per les pluges d'aquest dissabte", ha reblat.