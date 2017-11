Plaça del Vi El ball de gitanes de Montmeló captiva els gironins

El ball de gitanes de Montmeló va omplir la plaça del Vi de música, dansa i espectadors. La formació, amb una vestimenta particular, barreja pasdobles, contradanses, xotis, jotas catxutxas, amb temes actuals i populars catalans. Els dansaires salten agafats de la mà amb la seva parella i dibuixen les coreografies fetes pels mestres, fent servir els passos típics de les nostres gitanes: punta-taló, salt volat, camallada, compàs enrere, al mig, volta, entre d'altres. Molts curiosos van rodejar els dansaires per copsar com era aquest ball i anar seguint els seus salts.