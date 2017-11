Una quinzena d'entitats es mullen per córrer i navegar pel riu Onyar

Navegar pel riu Onyar només és apte per a les carpes gegants, els ànecs, algun martinet blanc i alguns valents que participen cada any a la baixada d'andròmines. I ja són sis les edicions d'aquesta iniciativa que organitzen els escoltes de Girona (AEIG Sant Narcís, AEIG Pare Claret, AEIG Vista Alegre i AEIG Joan Pons). Enguany hi han participat una quinzena d'entitats a la recerca d'alguns dels preuats diplomes. L'aigua baixa amb tan poc cabal que, tot i que les embarcacions floten, són arrossegades talment com a burros de càrrega. Es pot dir, doncs, que en part naveguen i, en part, corren riu avall. No és, però, una novetat.



Piolins, bombers i del Girona

Les andròmines casolanes estaven fetes amb tota mena d'objectes de fusta i metall i anaven guarnides amb diferents referències de l'actualitat. Hi havia una gàbia al bot anomenat Piolín dels Tapaki Squad; un vaixell de la Penya Pere Pons del GironaFC que lluïa les veles d'aquest club de futbol; o l'esplai del Mercadal que va participar amb l'embarcació Els bombers seran sempre nostres, entre d'altres, on també s'hi distingien pirates o víkings.

Si es pot dir que alguna entitat va resultar vencedora, el primer lloc seria per l'AEIG Pare Claret. La classificació s'obté fent uns càlculs i ells es van beneficiar de pescar molts aneguets de plàstics que hi havia escampats per la ruta des de la plaça Catalunya fins al pont de Sant Feliu i que anaven llançant els caiacs de l'organització i també els que queien des de determinats punts, com els ponts.

Aquest agrupament escolta és el que va obtenir el diploma com a més recol·lector d'aneguets. Mentrestant, l'entitat Caixa de trons va ser la més ràpida a cobrir el recorregut i l'AEIG Joan Pons va ser distingida com la millor decoració, per la seva simulació de vaixell víking. El més original va recaure en el bot Piolín.



Els millors

Per tot això, la suma de punts va permetre donar con a vencedors l'AEIG Pare Claret. En segon lloc va quedar l'AEIG Joan Pons i la Penya Pere Pons va quedar en tercer lloc. Enguany, com a novetat, els primers classificats podien donar punts als diferents sectors de la ciutat que participen a la Festa Major dels quatre Rius. Es tracta d'una competició entre barris que van concursant en diferents activitats de la ciutat. L'AEIG Pare Claret va donar deu punts als barris que juguen amb el riu Onyar. L'AEIP Joan Pons va donar set punts als del riu Güell i la Penya Pere Pons en va proporiconar cinc al riu Galligants. El quart classificat, Caixa de Trons, va donar tres punts al riu Ter.