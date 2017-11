Sarrià, a diferència de Girona i Salt, no apujarà la taxa de les escombraries per la incineradora

L'Ajuntament de Sarrià de Ter serà l'únic que no apujarà la taxa d'escombraries, dels tres consistoris que tenen en propietat la incineradora de Campdorà, per fer front al tractament dels residus durant els dos anys d'obres a la planta.

L'Ajuntament de Girona ja ha aprovat les ordenances fiscals que inclouen un augment d'un 9,4% de la taxa d'escombraries, on gran part serveix per cobrir el sobrecost del tractament de les deixalles mentre la incineradora no estigui operativa. A Salt, la idea del govern en minoria d'ERC i IpS-CUP era d'incrementar aquesta mateixa taxa un 11,5%, però cap força de l'oposició no va validar la proposta i es va haver de retirar, de moment, aquest augment. A Girona i a Salt, aquest increment inclouria l'increment de l'IPC i un percenatge exclusivament per dos anys, per assumir el cost extra del tractament de la brossa. A Girona, per exemple, la puja del 9,4% és perquè el 7% és per aquest sobrecost. El 2,4%, correspon a un augment en base a l'IPC que aplicarà a totes les taxes i impostos. Sarrià de Ter, en canvi, farà un increment de l'IPC en totes les ordenances.

El ple de l'Ajuntament de Sarrià ha aprovat les noves ordenances fiscals sense cap increment en la taxa d'escombraries, tot i el tancament, a partir del desembre i aproximadament durant dos anys, de la planta incineradora. Segons el consistori, el canvi en el sistema de gestió de la recollida, que abans era autogestionat pel consistori i que ara s'ha derivat al Consell Comarcal, suposa una disminució en la despesa que servirà per evitar imputar als veïns el sobrecost del tractament

A més a més, l'Ajuntament sarrienenc ha tingut en compte l'amortització anticipada d'infraestructura –vehicles de recollida i contenidors.