La xarxa d'accés al treball de Salt ha atès 77 persones

La Xarxa d'accés al treball (XAT) del Casal dels Infants ha atès 77 persones amb la realització d'itineraris d'inserció laboral,durant el 2017 i fins al mes d'octubre. La XAT deixarà l'Estació Jove per traslladar-se al Satèl·lit Jove, situat al carrer Doctor Ferran n. 20 de Salt, on podrà disposar d'una sala gran per fer formacions de grup, sala de tutories, sala d'ordinadors i un espai per fer les fotos del currículum.

Actualment la XAT està treballant en l'itinerari laboral de 26 persones en recerca activa de feina. Cal destacar que 15 alumnes participen en els cursos monogràfics d'hostaleria per tal de desenvolupar les seves competències tècniques en aquest àmbit. L'alta demanda ha fet que hi hagi llista d'espera per participar en properes edicions.

La idea del curs monogràfic d'hostaleria és dotar els alumnes d'habilitats específiques en l'àmbit de treball, de tal manera que es combina un espai de teoria, un espai de pràctica i un espai de visites a diferents empreses per aproximar l'alumne a la realitat laboral. Els alumnes que passen satisfactòriament el curs tenen la possibilitat de fer pràctiques en empreses del sector i de gaudir d'un servei de seguiment i tutorització perquè el procés de recerca de feina finalitzi amb èxit.