El castell de focs dels veïns de Vila-roja pren el relleu de l'oficial per tancar les Fires

Els veïns del barri de Vila-roja van dignificar ahir les Fires de Girona fent el seu propi castell de focs a la plaça Picasso, en un acte al qual havien convidat tots els gironins que consideressin que l'Ajuntament s'havia extralimitat suspenent el tradicional tancament de Fires com a conseqüència de l'empresonament dels exconsellers del Govern català. Complint amb la paraula donada durant la visita al barri dissabte del president del PPC, Xavier Garcia Albiol, els veïns de Vila-roja van fer un castell de focs per a tothom, amb independència de la seva ideologia, i perquè la seva lliçó de civisme fos encara més gran, van col·locar cartells a les proximitats de la zona on s'havien de fer els focs per facilitar que la gent que no coneixia el barri pogués arribar sense dificultats a la plaça.

El mateix dia en què un barri oblidat gairebé sempre per tothom tornava a aparèixer als diaris d'àmbit estatal, l'acte, que va comptar amb un DJ i va tenir un marcat caràcter festiu, va ser un èxit per la bona assistència de públic, i es va convertir en el veritable tancament de les Fires d'aquest any.

Durant la visita d'Albiol de dissabte, els veïns de Vila-roja van assegurar que els seus fills no es quedarien sense focs, al mateix temps que criticaven amb duresa la decisió presa pel consistori gironí, a la qual també es va referir el president del PPC, que va qualificar-la de «barbaritat».