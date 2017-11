Final de Festa a Girona

L'últim matí de la Festa Major de Girona va omplir la plaça del Lleó de petits, grans i gegants. Nobles, pescadors, pagesos, capgrossos i fins i tot reis egipcis van participar a la 36a Trobada de Gegants organitzada per la Fal·lera Gironina.

A partir de les 10 del matí el parc del Migdia es va anar omplint de gegants, famílies i curiosos. A la trobada –una de les més importants que es fan de la cultura popular catalana– hi van participar 24 colles geganteres que són majoritàriament de les comarques gironines. Tot i així, durant la Plantada al Parc del Migdia també es podien observar cartells de colles de Barcelona i fins i tot de Perpinyà.

La cercavila va començar cap a les onze i els assistents van anar veient desfilar totes les figures, encapçalades pels quatre gegants gironins. La comitiva va portar música i balls per tot el carrer Migdia i va atreure moltes persones que es van animar a participar en aquella celebració festiva.

Amb l'arribada a la plaça del Lleó, els amfitrions de la trobada es van col·locar a l'entrada, per custodiar i animar l'arribada de les diferents colles. Mentrestrant, i com ja és tradicional, el grup de música «Els Manetes» van ambientar l'acte on s'anaven presentant els gegants que arribaven a la plaça. Les colles convidades es van anar col·locant al voltant de la plaça del Lleó, mentre aquesta s'anava omplint encara més de famílies i nens.

La Fal·lera Gironina va ser l'encarregada de tancar tota la cercavila, i ho va fer amb els seus quatre gegants (Carlemany, Anna Gironella, Fèlix i Àngels), els bastoners, els dotze capgrossos i els seus nous personatges del bestiari: els quatre DraGolins portats per la canalla de la colla. Mentre tota aquesta comitiva avançava amb l'acompanyament de la seva banda de músics, l'Àliga de Girona i en Gerió, que no havien participat en la cercavila, es van preparar per al tancament de l'acte.

A diferència d'altres trobades que es fan a Catalunya, a la de Girona no es fa un ball per colla. Com és tradicional, l'acte de l'últim diumenge de Fires de Sant Narcís es va tancar amb un ball conjunt. «Ballem tots junts: grans, petits, gegants i capgrossos. Fem tots un final de festa ben animat» va anunciar el presentador de l'acte mentre el grup d'«Els Manetes» començaven la cançó que tothom va acabar ballant.

Amb aquest final, la Fal·lera Gironina va posar punt i final a unes Fires en les quals han estat celebrant el seu 20è aniversari. Unes Festes de Sant Narcís on, a més, els capgrossos gironins han estat els protagonistes absoluts del cartell. Un fet que demostra que «la cultura popular és ben viva i ben jove a la ciutat», com va afirmar el presentador de la trobada d'ahir.