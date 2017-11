L'hostaleria tanca unes Fires «molt positives» fregant el ple absolut

L'hostaleria de Girona fa un balanç «molt postitu» de les Fires i Festes de Sant Narcís, sobretot durant els dos caps de setmana, on han estat a punt de fer ple absolut.

Després de conèixer aquests bons resultats, el president de l'Associació d'Hostaleria, Turisme i Restauració de Girona, Josep Carreras, va afirmar que les xifres ja s'esperaven, ja que les Fires «mai fallen» i sempre registren una ocupació alta. Els bons resultats s'han registrar tot i la festivitat de Tots Sants, que aquest any «ha caigut malament» en ser un dimecres i sense un pont. Aquest fet es va deixar notar una mica en l'ocupació d'entre setmana.

El president de l'associació d'hostaleria també va afirmar que abans de començar hi havia la por que la situació política pogués afectar els possibles turistes. En aquest sentit, Carreras va subratllar ahir que els visitants, en lloc de dissuadir-se de venir a causa de l'actualitat política, van aprofitar la gran oferta d'oci i cultura de les Fires de Girona per «desconnectar» de l'actualitat. De fet, va afirmar que no hi havia hagut cancel·lacions per aquest fet. El que sí que van observar els hostalers és que les pluges que hi va haver dissabte (i que ja s'havien anunciat) van provocar algunes cancel·lacions.

Josep Carreras també va comentar que aquesta dinàmica s'espera que duri més temps i que hi ha previsions que els propers mesos siguin molt bons: «el pont de desembre cau molt bé».