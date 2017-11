C's demana a l'alcaldessa de Girona que garanteixi les cites nadalenques

El grup municipal de Ciutadans ha criticat avui que l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas (PDeCAT), suspengués els focs artificials de les festes patronals com a mostra de rebuig a l'empresonament de membres cessats del Govern i li ha demanat que garanteixi les principals cites nadalenques.

La portaveu de C's, Miriam Pujolà, s'ha referit concretament a l'encès de llums i a la cavalcada dels reis d'Orient, i ha anunciat que s'ha presentat una moció perquè Madrenas es comprometi a mantenir els dos esdeveniments.

Pujolà ha denunciat la "politització" i "les extralimitacions de l'alcaldessa" al suspendre els focs artificials i ha explicat que sol·licitaran "un informe dels costos "per saber si els gironins han pagat 15.000 euros per una cosa que no han vist".

Per a Ciutadans, Marta Madrenas va usar "de manera partidista al seu govern i va deixar sense final de festa a tots els veïns perquè ella així ho va voler".

"Després de tot allò que hem vist a les Festes de Sant Narcís, resulta evident que no ens podem fiar", ha afegit Pujolà, qui ha reiterat que Madrenas ha canviat "tot el que ha volgut", pel que reclama aquest "compromís" del que qualifica de "neutralitat institucional".