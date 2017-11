Jutgen un acusat que s´enfronta a 10 anys de presó per violar una noia de 15 anys

L'Audiència de Girona va jutjar ahir un home que s'enfronta a 10 anys de presó acusat de violar una noia de 15 anys a la sortida d'una discoteca de Girona. La fiscalia i l'acusació particular sostenen que cap a les 5 de la matinada del 22 de gener d'aquest any, el processat es va oferir a portar la menor fins a casa seva. «Va acceptar com a conseqüència del seu evident estat d'embriaguesa», indiquen les acusacions.

Durant el trajecte, la víctima es va adormir i quan es va despertar es va trobar dins un pis que no reconeixia. Aleshores, relaten les acusacions, li va demanar al processat que la portés a casa però ell s'hi va negar, la va dur a una habitació i la va violar. L'acusat va negar els fets. Va assegurar que la noia se li havia insinuat durant la nit i que van intentar mantenir relacions sexuals consentides dins el cotxe però no van poder perquè «anava tan begut que no va tenir erecció». Per això, la defensa va demanar l'absolució.

La menor va declarar a porta tancada. La fiscalia i l'acusació particular sostenen que, cap a les cinc de la matinada, l'acusat (que es troba en presó provisional per aquests fets) i la víctima es van trobar a l'entrada d'una discoteca situada al carrer Güell, al barri de la Devesa.

Els dos es coneixien d'abans, perquè el processat havia mantingut una relació sentimental amb la tia de la menor. L'acusat es va oferir a portar-la en cotxe a casa. Les acusacions sostenen que la denunciant va acceptar «com a conseqüència del seu evident estat d'embriaguesa». Durant el trajecte, la noia es va adormir i, quan es va tornar a despertar, es va trobar dins un pis que no coneixia.

Aleshores, li va reclamar al processat que la portés a casa. «No fent cas de les seves indicacions, la va portar a un dormitori», relaten les acusacions. Allà, la va retenir al llit i li va començar a fer tocaments. Després, li va arrancar la roba (arribant a trencar-li la cremallera dels pantalons) i la va violar.

L'acusat, però, va dir que es va trobar amb la denunciant a la discoteca i va estar una estona amb el seu grup, que estava celebrant l'aniversari de la mare de la menor. El processat va afirmar que no sabia que tenia 15 anys. «Si estava a una discoteca per a majors d'edat i bevia alcohol, com m'havia de suposar que era menor», va declarar. Cap a les cinc de la matinada, continua relatant, es va trobar amb la denunciant i la seva mare a l'entrada de la discoteca, que li van demanar que les portés en cotxe. La mare, però, va tornar a dins i la noia li va dir que marxessin ells dos.

El processat va explicar que van anar amb el cotxe a la zona de la Devesa i que allà van intentar mantenir relacions sexuals consentides. «No vam poder perquè no se m'aixecava per culpa de l'alcohol», va dir. L'acusat no va saber explicar per què la menor tenia restes de semen a la vagina i va detallar que al principi, quan el van detenir, no ho va explicar perquè no sabia com dir a la seva dona que havia estat amb una altra dona. L'home també va negar que portés la noia a cap pis del barri de Sant Narcís i va dir que quan la va portar a casa ella estava «enfadada» perquè no havien pogut mantenir relacions sexuals.

La fiscalia i l'acusació particular van acusar el processat d'un delicte d'abús sexual a menors de 16 anys i demanen que el condemnin a 10 anys de presó i que no es pugui apropar a la víctima durant 12 anys. En matèria de responsabilitat civil, la fiscalia demana que indemnitzi la víctima amb 6.000 euros i l'acusació ho eleva a 12.000. La defensa demana l'absolució.