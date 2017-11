El preu de la grua a Girona és quatre euros més baix que la mitjana estatal

La retirada d'un vehicle per la grua municipal a Girona té un cost que pràcticament coincideix amb la mitjana estatal, segons l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU). A la capital gironina el preu per l'actuació de la grupa i la primera hora al dipòsit és de 94 euros, mentre que la mitjana espanyola és de 98 euros. Òbviament, a aquesta quantitat s'hi ha de sumar la denúncia policial per la infracció corresponent que ha originat la presència de la grua. Per exemple, aparcar en un gual o en doble fila.

L'OCU ha fet un estudi comparant 54 ciutats de l'Estat espanyol i Girona està pràcticament a la meitat. Molt major que els 94 euros, són els 205 de Saragossa, els 155 de Vitòria, els 154 de Sant Sebastià, els 152 de València, els 149 de Madrid o els 148 de Barcelona. En canvi, a Melilla el cost de la grua és de 47 euros, 52 a Àvila, 57 a Zamora, 59 a Guadalajara, 62 a Ciudad Real i 63 a Badajoz.

En àmbit català, a més de Barcelona, amb els citats 148 euros, Lleida cobra 143 euros i Tarragona 114 euros.



Buscar la proporció

L'OCU considera que aquesta taxa «hauria de ser proporcionada a la intervenció i estar encaminada a cobrir els costos del servei. L'elevat cost que es cobra per aquesta intervenció en ciutats com Saragossa, Vitòria o Sant Sebastià convida a pensar que es tracta d'una sanció i no del cost raonable d'un servei».

A Girona, el servei de la grua ha baixat les seves actuacions des de fa uns anys. L'any passat es van retirar 4.173 vehicles, quan el 2010 havien estat 10.054 actuacions i el 2009, havien estat 11.383 serveis. Des de fa uns anys, la política del govern municipal és que la grua només s'activa per retirar vehicles que realment entorpien el trànsit i eren un obstacle per a la mobilitat. També si estan en indrets «sensibles» per a la mobilitat com ara passos de vianants, en espais reservats per a persones amb dificultats de mobilitat sense permís o en zones de càrrega i descàrrega sense tenir el permís necessari per a vehicles comercials.