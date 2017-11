Causen danys als accessos de la Facultat de Dret de la UdG

La Facultat de Dret de la UdG s'ha despertat avui amb les portes d'accés segellades amb silicona, pintades fent una crida a la vaga general i amb les parets plenes de pòsters. El degà de la facultat, Albert Ruda, ha lamentat l'acció dels "brètols" que volien impedir l'accés instal·lacions durant la jornada de vaga.

L'activitat docent s'ha pogut desenvolupar amb normalitat perquè han pogut habilitar uns altres accessos. No obstant, el degà recorda que "les reparacions generaran un cost a la Universitat" i que s'han danyat "instal·lacions que són de tots i que tots tenim el deure de conservar".

En un escrit al seu perfil de Facebook, Ruda fa "una crida pel respecte al dret a l'educació" i apunta que "el dret de vaga és un dret, no una obligació, i per tant ningú no té dret a obligar un altre a fer vaga si no vol"

Pany segellat amb silicona