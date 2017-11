Un grup de manifestants talla la via del TAV a Girona

Prop d'un miler de persones manté el tall de les vies del tren d'alta velocitat (TAV) a Girona, on el bloqueig ha començat poc abans de les 8:00 hores per part de manifestants que secunden la vaga convocada pel sindicat Intersindical-CSC.



Els concentrats llancen proclames per la "llibertat" dels exmembres del Govern de la Generalitat detinguts i per la dels presidents d'ANC i Òmnium Cultural, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart.





AVE a Girona davant la visita de la PN pic.twitter.com/lCm7MGvXpj „ Esteve Miràngels (@estevemirangels) 8 de noviembre de 2017



L'accés a les vies s'ha produït després de superar un cordó establert pels Mossos d'Esquadra i els efectius de seguretat de l'estació, fet que ha generat moments de tensió.Diverses furgonetes del Cos Nacional de Policia segueixen apostades al carrer a les portes d'aquesta instal·lació, ja que la competència sobre les vies correspon a l'Estat espanyol.Els trens que tenien prevista la sortida des de les estacions de Barcelona Sants i Figueres-Vilafant cap a Girona no puguin efectuar el seu trajecte.