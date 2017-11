Més denúncies per drogues per Fires

Les Fires i Festes de Sant Narcís de Girona es tanquen amb un bon balanç, tant pel què fa a assistència als actes com en tot allò referit a la seguretat. L'Ajuntament de Girona destaca que aquestes han estat les Fires «més familiars, properes i socials» que ha viscut la ciutat, malgrat la situació política que viu el país.

I per exemplificar-ne el ressò, el consistori ha tret xifres. Aquest 2017, gairebé 70.000 persones han assistit als diferents concerts (de les quals, 50.000 a la Copa) i els espectacles infantils –com les titelles- han arribat a tenir una ocupació del 80%.

La regidora Eva Palau va admetre ahir en roda de premsa que aquest any els firaires han fet un 10% menys de calaix, però també ha puntualitzat que, a diferència del 2016, aquest any Tots Sants ha caigut enmig de setmana (i això ha fet que no hi hagués pont). Palau també va subratllar, tot i que les caravanes hagin continuat a la Devesa, cap s'hi ha establert sense permís i que haver tret els camions de l'interior del parc ha permès esponjar els espais.



Menys delictes

Pel què fa a seguretat, aquest 2017 la policia ha rebut menys denúncies per delictes comesos durant les Fires de Sant Narcís. En concret, el descens ha estat d'un 6% (passant dels 360 de l'any passat als 338). Dins aquest global, l'inspector dels Mossos d'Esquadra i cap de l'ABP, Xavier Domènech, va destacar la davallada dels robatoris amb força (s'ha passat de 35 a setze), dels atracaments (de 32 a divuit) i dels robatoris a interior de vehicle (de 40 a vint).

En paral·lel, Domènech també va posar l'accent en què, tot i aquesta disminució, s'han fet més detencions. Mossos d'Esquadra i Policia Municipal han arrestat 40 persones –tres més que al 2016- cosa que, segons l'inspector, «posa en valor l'efectivitat policial». Tot i que el descens sigui la tònica general, sí que hi ha una modalitat delictiva que d'un any per l'altre ha continuat en augment: els furts. En concret, han pujat un 15% (passant dels 150 als 172). Molts d'aquests són de telèfons mòbils i de carteres, encara que Xavier Domènech també ha volgut puntualitzar que dins aquest percentatge s'hi inclouen casos de gent «que en realitat ha perdut les seves pertinences, però que ho acaba denunciant com si fos un furt».

Més enllà d'aquestes dades, però, el balanç de Fires també permet veure quanta gent ha hagut de rebre assistència mèdica –sobretot, per beure més del compte- i analitzar si aquestes han estat unes festes segures. Palau, que porta l'àrea de Salut, va explicar que aquest 2017 s'han atès 41 persones per intoxicacions etíliques. D'aquests, tretze eren menors d'edat que anaven borratxos, i tres d'ells han acabat a l'hospital. «Són menys que l'any passat», ha precisat la regidora. A banda, el SEM i la Creu Roja també van haver d'atendre tres persones que s'havien intoxicat després d'ingerir droga.



Més droges i accidents lleus

Durant aquestes Fires de Sant Narcís, la Policia Municipal ha aixecat 231 actes –amb les seves pertinents denúncies- per infracció d'ordenances. És una xifra similar a l'any passat, però dins d'aquest global, una de les infraccions que ha augmentat és la tinença de drogues (s'ha passat de 140 denúncies a 150).

El cap del cos, l'inspector Joan Jou, també ha dit que aquest any hi ha hagut un increment dels accidents de trànsit. S'ha passat de 52 a 64, però la majoria dels casos -49- han estat «petites topades».

L'inspector també va subratllar que aquest any s'ha hagut de fer «un esforç policial» perquè, a banda dels actes de Fires, la ciutat també ha viscut manifestacions derivades del procés sobiranista, s'ha jugat el Girona-Madrid i s'ha intensificat la presència d'agents en determinades zones per l'alerta jihadista.