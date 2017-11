Ajuntament de Girona juntament amb els de Salt i Sarrià assumirà la gestió d'AGISSA, l'empresa mixta (amb un 80% de participació privada) que està essent investigada per una colla d'irregularitats. Ho ha decidit un jutge arran d'una denúncia presentada per la CUP-Crida per Girona a la fiscalia mentre altres preferien mirar cap a una altra banda i ho ha fet al constatar la perillositat i incongruència que les persones que estan essent investigades per diversos delictes econòmics continuïn al capdavant de la gestió de l'aigua a la nostra ciutat.

És, sens dubte, una notícia importantíssima que ha quedat dissimulada en aquest mes d'octubre convuls. És important perquè és indicativa que hem aconseguit destapar el funcionament delictiu que imperava en aquesta societat que, presumptament, durant anys ha estafat a la ciutadania de Girona, Salt i Sarrià. I és important, també, perquè ens facilita enormement el camí cap a la municipalització de l'aigua. Un camí en què cal capgirar com un mitjó el que ha estat fins ara la gestió de l'aigua a la nostra ciutat, on hi havia opacitat cal posar-hi transparència, on hi havia preses de decisions delegades en pocs caps cal posar-hi democràcia, on hi havia contractacions a dit cal posar-hi processos amb garanties. Tot plegat per arribar preparats en el moment de fer efectiva la municipalització i aprofitar també per millorar el servei d'aigua a la nostra ciutat.

Per tot això, ara més que mai, és necessari obrir la presa de decisions i mantenir permanentment informada la ciutadania implicant-la en aquest procés de transformació de la gestió de l'aigua. El govern gironí s'equivoca quan menysté l'anomenada Taula de seguiment de l'aigua i evita traslladar el debat al carrer.

La Taula de seguiment de l'aigua, amb participació de tots els grups municipals, entitats com Aigua és Vida i l'Associació de Naturalistes de Girona i representants veïnals a través de la Federació de Veïns de Girona pot jugar un paper important en aquest procés que encetem, per garantir que la ciutadania entengui les causes i els objectius de la municipalització i es senti partícip de les decisions.

Per això caldrà també fer campanyes informatives i facilitar espais informatius i de debat com una audiència pública. No podem caure, de nou, en els mateixos errors del passat. La garantia d'una bona gestió ha de passar sempre pel control democràtic i aquest l'ha de poder exercir una ciutadania necessàriament informada. Caminem cap a la municipalització i fem-ho amb la gent.