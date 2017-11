Entitats de les barraques estan molestes amb les suspensions de les Fires

Algunes de les entitats que tenien barraca a l'esplanada de la Copa de Girona durant les Fires han expressat el seu malestar per les diferents suspensions que hi va haver durant les festes perquè els va perjudicar econòmicament i van fer menys caixa.

El dia que es van suspendre els concerts, el dijous, hi va haver una reunió on van ser presents representants de totes les entitats que tenien barraca. Des de l'Ajuntament, la regidora de Fires, Eva palau, i des de fonts properes a la Comissió de la Copa es deixa clar que totes ho van entendre i acceptar. Aí que expliquen que hi va haver alguna veu discrepant que s'oposiva al tancament de les barraques. Segons ha pogut saber Diari de Girona, la que més va deixar clara la seva oposició va ser la del club de bàsquet Santa Eugènia. Segons han explicat algunes entitats, n'hi ha d'altres que van callar però que no acceptaven la decisió municipal de bon grat. «Era això o això. No hi havia opció», expliquen.

Aquella nit hi havia actuacions de música elèctrònica amb Oscar Mulero i Kessell que impulsava l'escola de música elèctrònica i avançada EUMES. Expliquen que en tractar-se d'un dijous hi havia prevista l'assistència de molta gent, com sol ser tradició els dijous a la ciutat. El dimarts, a la Copa s'hi havien aplegat unes 15.000 persones coincidint amb els concerts de Doctor Prats i els valencians Zoo. Va ser la nit més massiva, a les barraques juntament el concert del divendres anterior amb les Orquestres Di-Versiones i Maribel.

Al que inicialment era només una nit sense recaptar diners per la venda de begudes i entrepans s'hi va acabar sumant altres problemàtiques.



Una nit de pluja i sense focs

En primer terme, perquè va ploure una altra nit que s'esperava que hi hagués molta gent, amb els grups la Iaia i Manel. El concert es va fer però molta gent es va quedar a casa i l'afluència va ser molt menor. I molts només van anar a escoltar l'actuació i ja no van quedar-se a la Copa. Va ser mala sort, com altres anys ha passat.

Però a la suma d'aquesta inclemència meteorològica, més l'anul·lació del concert del dijous, encara s'hi va afegir la suspensió dels focs d'artifici. Tradicionalment, el castell se sol seguir des de l'entorn del parc de la Devesa i molts espectadors acaben fent l'últim toc de les Fires o un entrepà en alguna de les barraques. Però els focs també es van suspendre.

Algunes entitats asseguren que compren el menjar dies abans i el congelen i que moltes no el van poder vendre. Parlen sobretot de pa i de carn.



800 euros inicials per barraca

Les entitats paguen, ja inicialment, uns 800 euros per tenir la barraca a l'esplanada de la Copa. A més, han de fer una inversió de menjar i beure que després han de recuperar venent-ho.

La regidora de les Fires, Eva Palau, ha explicat que estan mirant si poden compensar les entitats, malgrat que indica que fer una valoració del que no van recaptar una o altra nit es fa complicat. Ara mateix, l'únic que està clar és que si es divideixen els 800 euros per les nou nits, cada nit «costa» uns 88 euros.

Però a tot això s'hi hauria de sumar el que no es va fer de calaix aquella nit i la dels focs.