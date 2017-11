Girona haurà de pagar almenys 7.000 € a l'empresa dels focs per haver-los suspès

L'Ajuntament de Girona haurà de pagar almenys 7.000 euros a l'empresa que havia de fer el castell de focs d'artifici d'aquest diumenge tot i que no els van arribar a tirar. Així ho estableix una clàusula que hi ha al conveni del contracte amb la pirotècnia. Aquest document inclou diverses possibilitats en cas que no s'acabin fent els focs. Per exemple, en cas de pluja o per qualsevol inclemència mereorològica, s'estableix que una asseguradora ja contractada es farà càrrec del cost de tot el contracte, fixat en 15.500 euros. No obstant, aquest any la raó de la suspensió dels focs va ser per la decisió de l'Ajuntament com a mostra de rebuig als empresonaments de diferents càrrecs cessats del Govern de la Generalitat. El mateix contracte exposa que si se suspèn per altres raons que no siguin meteorològiques, l'Ajuntament haurà de pagar la meitat del cost. O sigui uns 7.250 euros.

La regidora de Fires de l'Ajuntament, Eva Palau, ha explicat que des de divendres al matí estaven en contacte amb l'empresa murciana Pirotecnia Hermanos Ferrández per avisar-los de la possibilitat que s'anul·lessin els focs i que aquests els hi van comentar que no tenien previst viatjar fins dissabte al vespre. La mateixa tarda de divendres, cap a les quatre, ja es va suspendre el castell i es va informar als responsables d'executar-lo.

Des de l'empresa ahir van explicar que ja havien enviat un primer camió amb material i que va haver de marxar. Van explicar que van quedar amb el consistori gironí que «d'aquí a tres o quatre dies» parlarien de com podien solucionar la suspensió perquè volien valorar quant se'ls havia de pagar i revisar el contracte signat.

La pirotècnia Hermanos Ferrández de Múrcia, encarregada de dur a terme l'espectacle, havia previst un esclat de colors format per 3.000 ordres de tret i 400 quilos de pólvora. Era un muntatge de 15 minuts similar al que es va poder veure a l'estiu a Blanes. Un castell de focs artificials carregat de colors vius i intensos, de formes peculiars –com un ovni que hauria sobrevolat la ciutat de Girona– i d'un bombardeig de sons.

Aquest hauria estat el segon any consecutiu que la companyia hauria dut a terme el castell de focs de les Fires, després de guanyar el prestigiós Concurs Internacional de Focs d'Artifici de la Costa Brava - Vila de Blanes.

La suspensió va generar multitud de reaccions a favor i en contra de la decisió. Les xarxes socials van bullir per tant per donar suport a l'alcaldessa, Marta Madrenas, com per criticar la decisió. Al barri de Vila-roja, fins i tot, un grup de veïns van organitzar un castell de foc aquell diumenge.