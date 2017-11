La segona Fira del Playmobil de Girona reunirà 32 grans muntatges

El Palau de Fires de Girona serà l'escenari de la segona edició de la Fira Internacional de Col·leccionisme Playmobil, un dels salons més grans d'Europa dedicats a la mítica joguina alemanya. Es farà aquest cap de setmana i comptarà amb 32 muntatges, convertint-se en la més gran de totes les fires de col·leccionisme Playmobil que es fan a Europa. Els organitzadors esperen arribar enguany als 10.000 visitants.

De tots els diorames, destaca una reproducció de 60m2 del palau de Versalles que es podrà veure per primera vegada a la Península, obra del dioramista luxemburguès Michael van Hove «MacGayver».

A Girona també es podrà veure la concentració més gran d'Europa de figures Playmobil gegants (180 centímetres) amb una trentena d'exemplars. Hi haurà creadors de França, Alemanya, Luxemburg i l'Estat espanyol, juntament amb una nodrida participació de dioramistes catalans, en una exposició de més de 5.000 m2 que ocuparà la planta baixa del Palau de Fires.

Diorama dedicat a l'1 d'octubre

L'exposició també mostrarà nou obres fetes per creadors francesos, dos diorames del col·leccionista alemany Stefan Sternkiher, que per primera vegada visita la Fira de Girona, un espectacular diorama de la dioramista gironina Mireclick, així com un diorama dedicat a l'1 d'octubre, obra de Josep Virgós «Onemy».

L'associació Riude&Clicks oferirà quatre diorames originals, un dels quals inspirat en la temàtica dels pirates, que l'entitat vol dedicar a la memòria del seu company Eusebio Lavado, traspassat fa uns mesos.

En el capítol d'activitats paral·leles, destaca la primera edició de l'Instaclick Girona, patrocinat per l'empresa Centurión Click, un concurs de fotografia feta amb smart-phone d'imatges realitzades durant la celebració de la Mostra, la segona edició del Concurs Infantil Abacus de Diorames Playmobil, o bé la Ruta dels aparadors Playmobil, en col·laboració amb l'associació Girona Centre Eix Comercial.

Setze punts de venda de figures

Enguany els punts de venda de figures i complements de la marca Playmobil s'amplia fins a setze expositors (la meitat, d'àmbit internacional), que oferiran caixes descatalogades, productes d'importació que no es poden comprar a Catalunya ni a l'Estat espanyol, les últimes novetats, figures especials customitzades i peces a granel, entre d'altres.

L'esdeveniment tindrà lloc al Palau de Fires de Girona els dies 11 i 12 de novembre, des de les deu del matí fins a les vuit del vespre, i el preu de l'entrada serà de tres euros (gratuït per als infants menors de dos anys).