GEiEG Lliurament dels premis del concurs de pintura ràpida

El GEiEG va fer divendres al vespre l'acte de lliurament dels premis del 54è Concurs de Pintura Ràpida Infantil i Juvenil, organitzats pel Grup. El concurs es va fer uns dies abans de les Fires i els nens havien de fer una obra amb el Barri Vell com a protagonista. Hi van participar un total de 2.498 escolars de Girona i de centres de l'àrea urbana que es van distribuir per places, carrers i ponts buscant la imatge més adient.