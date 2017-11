Girona allargarà el carril bici del carrer Santa Eugènia de la Punxa fins als Maristes

El carril bici bidireccional del carrer Santa Eugènia de Girona entre entre la Gran Via de Jaume I i la zona del parc Central s´allargarà fins a la zona dels Maristes. Els treballs per adequar aquest nou vial es faran el cap de setmana del 25 de novembre i s´aprofitarà per implantar altres mesures contemplades al futur pla integral del barri de Sant Narcís.

Aquest nou carril bici inclourà els dos sentits de circulació, com ja passa amb el que existeix actualment i que, en sentit Salt, supera –alguns trams per la vorera– punts complicats com ara Jaume I, la plaça Marquès de Camps o la carretera Barcelona.

A l´altura del viaducte, aquest carril bici mor i els ciclistes que van en direcció a Santa Eugènia o a Salt han de continuar per la calçada pel mateix carril que els cotxes. Amb la intervenció, però, s´aprofitarà el carril de bus i taxi al costat del carrer més proper a la Punxa per dibuixar el carril bici, on també hi passaran els busos i els taxis. Seguirà, doncs, en línia recta.

Per reforçar la seguretat dels ciclistes, el tinent d´alcaldia de Mobilitat, Via Pública i Urbanisme, Joan Alcalà, ha explicat que es posaran diversos semàfors per tal de regular el trànsit. Així, en cada cada cruïlla ja semaforitzada es complementarà amb capçals exclusius per a la circulació de bicicletes.

Pas de vianants a l´av. St. Narcís

Aprofitant aquesta intervenció a la zona, es tiraran endavant dues accions que estan incloses al futur pla integral de Sant Narcís. El consistori, segons va avançar el mateix Alcalà, també aprofitarà els treballs a la zona per pintar un pas de vianants a l´avinguda Sant Narcís, al punt on fa cantonada amb el carrer Monturiol.

Per una banda, a la parada de bus que hi ha a la zona de la Rodona, ara l´autobús ha d´entrar en una mena de queixal que es fa a la vorera. L´Ajuntament «taparà» aquest queixal amb una plataforma horitzontal de ciment que ja s´utilitza en altres punts de la ciutat. D´aquesta manera, l´aturada i arrencada del bus es farà sense que el vehicle hagi de fer maniobres per desviar-se i l´operació serà més ràpida.