Els muntatges de la fira del Playmobil entusiasmen els visitants

Desenses de persones van visitar ahir el Palau de Fires de Girona per contemplar els 32 muntatges de la segona edició de la Fira Internacional de Col·leccionisme Playmobil. També per comprar peces o figures inèdites en alguna de les setze parades de venda de productes, alguns dels quals eren caixes descatalogades, productes d'importació que no es poden comprar a Catalunya ni a l'Estat espanyol, les últimes novetats, figures especials customitzades i peces a granel, entre altres.

La primera edició va agradar i molt. I va fer que 8.000 persones s'apropessin fins al recinte firal per veure els diferents diorames. Com l'any passat, enguany hi ha hagut visitants de diferents punts de Catalunya, molts dels quals recorren ja la geografia catalana cada cop que hi ha una fira d'aquest tipus en algun municipi.

A Girona, s'ha aconseguit reunir projectes espectaculars en una fira que els organitzadors apunten que és la més gran d'Europa d'aquesta temàtica. De tots els diorames, destaca una reproducció de 60 metres quadrats que es pot veure per primera vegada a la Península, obra del dioramista luxemburguès Michael van Hove «MacGayver». Hi ha creadors de França, Alemanya, Luxemburg i l'Estat espanyol, juntament amb una nodrida participació de dioramistes catalans, en una exposició de més de 5.000 m2 que ocupa la planta baixa del Palau de Fires. L'exposició també mostra nou obres fetes per creadors francesos, dos diorames del col·leccionista alemany Stefan Sternkiher, una obra de la dioramista gironina Mireclick, així com un diorama dedicat a l'1 d'octubre, obra de Josep Virgós «Onemy». Enmig els muntatges hi ha una trentena de figures Playmobil gegants (180 centímetres). L'associació Riude&Clicks ofereix quatre diorames originals, un dels quals inspirat en la temàtica dels pirates, que l'entitat ha fet en homenatge al seu company Eusebio Lavado, traspassat fa uns mesos en un tràgic accident de trànsit a la variant de Sant Daniel. La fira es pot visitar avui, des de les deu del matí fins a les vuit del vespre, i el preu de l'entrada és de tres euros (gratuït per als infants menors de dos anys).