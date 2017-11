El PSC de Girona espera treure «un bon acord de ciutat» en el ple d'aquest dilluns amb el PDeCAT

El grup municipal del PSC a Girona espera treure un «bon acord» en el ple d'aquest dilluns on es debat el nou cartipàs. La líder dels socialistes a la ciutat, Sílvia Paneque, ha lamentat el trencament del pacte de govern per les «pressions exteriors» que hi va haver, i demana que no es torni a «la pitjor situació d'inestabilitat de la història de Girona», en referència a quan PDeCAT i ERC van estar en converses, malgrat que els republicans no van acabar entrant a govern.

La socialista ha deixat clar que ara mateix el deure dels regidors és «mantenir l'estabilitat». Paneque ha recordat que hi ha molts projectes engegats, i es mostra «preocupada» per com pot afectar la situació del país a la ciutat.

Per Paneque és «indispensable» continuar desenvolupant la policia municipal de proximitat, mantenir la política social d'adquisició d'habitatges, vetllar pel manteniment dels ajuts socials i les oportunitats en l'ocupació, el desplegament cultural dels centres cívics, o seguir amb el Pla Integral de les Pedreres, entre d'altres. Tots aquests són projectes que s'han anat dissenyant durant l'etapa de govern conjunt.