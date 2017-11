La bandera espanyola torna a onejar a l'Ajuntament de Girona

La bandera espanyola ja es pot tornar a veure onejant a l'exterior de l´Ajuntament de Girona després que desaparagués el dia que es va proclamar la República al Parlament de Catalunya.

Dies després, l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, va denunciar-ne el robatori i va subratllar que es va oposar "fermament" a què es despengés la 'rojigualda'. Madrenas va afegir que ha d'imperar el respecte cap als símbols, perquè formen part de la identitat de la gent, i que no li agradava que algú es pugui sentir violentat perquè la bandera espanyola ja no onegés al consistori. De fet, va dir que li hauria agradat que no desaparegués, perquè si finalment la República és efectiva, tenia intenció de donar-la al Museu d'Història de la ciutat.