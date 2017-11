CiU tira endavant el nou cartipàs de l'Ajuntament de Girona amb el suport del PSC i d'ERC

El ple de l'Ajuntament de Girona ha tirat endavant el nou cartipàs municipal, que deixa CiU governant en solitari, gràcies als vots a favor del PSC i d'ERC. Els socialistes l'han avalat perquè, al seu entendre, la nova organització no anirà en detriment d'aquells projectes socials que s'havien impulsat en el marc del pacte de govern. La portaveu socialista, Sílvia Paneque, sí que ha lamentat però que les "posicions viscerals de la política catalana" passessin factura a l'acord. Per la seva banda, ERC ha votat a favor del nou cartipàs "per coherència", com ha dit la seva portaveu Maria Mercè Roca, perquè ells van insistir en què calia que CiU i el PSC posessin fi al pacte de govern. L'alcaldessa Marta Madrenas ha assegurat que governar en minoria no els ve de nou –ja va passar quan Puigdemont era alcalde- i ha assegurat que es "preservarà la unitat d'acció" amb els socialistes en aquelles àrees que portaven fins ara.

Després que CiU i el PSC trenquessin el pacte de govern a Girona, aquest vespre l'equip de govern ha portat a ple el nou cartipàs municipal. Ho ha fet en minoria, perquè el grup només té deu dels 25 regidors que formen el ple. L'alcaldessa ha recordat, però, que aquesta situació no els és estranya. "Ens situem en una línia similar a la d'inici de mandat, quan Carles Puigdemont era alcalde", ha explicat Madrenas.

Tot i que ara el PSC formi part de l'oposició, l'alcaldessa també ha volgut deixar clar que aquelles polítiques que s'havien acordat amb els socialistes continuaran impulsant-se com recollia el pacte. De fet, Madrenas ja ha avançat que la intenció és "preservar la unitat d'acció" en àrees com la de Serveis Socials, Habitatge o Ocupació i "mantenir la continuïtat" del què s'ha fet fins ara.

Per exemplificar-ho, Madrenas ha recordat que és Alcaldia qui, a partir d'ara, assumeix aquestes àrees i els fa de paraigües. Per últim, l'alcaldessa ha explicat que "és evident" que passar de catorze a deu regidors suposa "un plus afegit de feina" per a l'equip de govern, i per això ha justificat que es contracti un nou assessor que portarà en exclusiva temes d'urbanisme.



"Polítiques d'esquerres"

L'aprovació del nou cartipàs s'ha fet en diferents punts, però tots ells han rebut l'aval dels grups del PSC i d'ERC. La portaveu socialista Sílvia Paneque ha recordat que el pacte de govern a Girona l'ha trencat "l'excepcionalitat política" i ha lamentat que "les posicions viscerals de la política catalana" hagin passat factura a nivell municipal.

Paneque, però, també ha recordat que fins ara han treballat "amb lleialtat mútua" amb CiU i que, com que el nou cartipàs permet "mantenir les polítiques d'esquerres" per a la ciutat, per això hi han votat a favor. "La nova organització és positiva, perquè permetrà acabar aquells projectes endegats en àrees com Serveis Socials, Habitatge i Ocupació", ha dit la portaveu socialista. Entre aquests, Paneque hi ha esmentat el Pla Social de les Pedreres o l'impuls del servei d'atenció domiciliària.

Moment en el que el ple ha aprovat el nou cartipàs | Foto: ACN

Per la seva banda, ERC també ha votat a favor del nou cartipàs. La seva portaveu, Maria Mercè Roca, ho ha justificat "per coherència", perquè com ha recordat, el seu grup va reclamar que CiU i el PSC trenquessin el pacte arran de la situació política a Catalunya. "Per això, per garantir que la ciutat tiri endavant i continuar avançant cap a la República, hi donem suport", ha explicat.



"Un nyap"

La portaveu de la CUP, Laia Pèlach, ha assegurat que el seu grup es va "alegrar" que es trenqués el pacte de govern a Girona, per evitar un acord "amb un partit que avala la repressió de les institucions catalanes i l'aplicació del 155". Ara bé, Pèlach també ha subratllat que no poden avalar el nou cartipàs, perquè és "un nyap" que deixa l'àrea d'Alcaldia "sobresaturada" (ja que assumeix Serveis Socials, Habitatge i Ocupació).

Per això, la CUP s'ha abstingut a l'hora de votar la nova organització municipal. Però com ja ha avançat Pèlach, hi ha hagut un punt en què ha votat obertament en contra: la contractació del nou assessor d'urbanisme. "Creiem que la contractació d'un nou càrrec de confiança ens retorna a les lògiques de la vella política, i no ho acceptem", ha subratllat la portaveu.

Per la seva banda, Cs s'ha mogut entre l'abstenció i el vot en contra. La seva portaveu, Míriam Pujola, ha assegurat que l'alcaldia "és la riota" de Catalunya i ha recriminat a l'alcaldessa "haver actuat de manera populista" i "trencar les relacions amb altres institucions" arran del conflicte entre Catalunya i Espanya. Per això, li ha demanat a Madrenas que dimitís.

Per últim, la portaveu del PPC, Concepció Veray, s'ha abstingut en la majoria dels punts. Veray ha recordat que "aquest és el cinquè cartipàs" que CiU presenta en aquest mandat (després que Puigdemont i Ballesta fossin alcaldes) i també li ha retret a l'alcaldessa que incorporés un nou assessor i n'expliqués la contractació davant del ple "sense ni tan sols despentinar-se".