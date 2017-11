El Pla Especial de la Devesa preveu invertir 30 milions

El Pla Especial de la Devesa, que l'Ajuntament de Girona porta a aprovació inicial al ple, preveu invertir uns 30 milions d'euros (MEUR) per treure formigó del parc i obrir-lo a la ciutat. Entre d'altres, el document recull que se substituirà l'actual vial perimetral que dona al Ter per una zona de bosc de ribera i que també desapareixeran els dos carrils de circulació més propers al parc que hi ha a l'altra banda (davant la Sala de Ball). A la zona del Camp de Mart s'hi plantarà una nova filera de plàtans per delimitar l'espai, la terra que hi ha ara donarà pas a una catifa d'herba i s'enderrocarà l'estadi esportiu (que pràcticament no es fa servir). Les diferents actuacions que inclou el pla especial es preveuen dur a terme en un termini d'entre quinze i vint anys, amb el suport de fons europeus. El regidor de Paisatge i Hàbitat Urbà, Narcís Sastre, espera que aquest vespre s'assoleixi "un acord de ciutat" –la intenció és que el document rebi l'aval de dues terceres parts del ple- perquè la transformació de la Devesa tiri endavant sigui quin sigui el color polític del consistori.