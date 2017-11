L'Ajuntament de Girona retira la pancarta a favor dels refugiats

L'Ajuntament de Girona va retirar ahir al matí la pancarta que s'havia penjat a la façana de l'edifici a favor de l'acollida de refugiats a la ciutat. Segons van explicar fonts municipals, el cartell -amb el missatge de «Welcome Refugees» va ser tret per tal de «no acumular pancartes» mentre n'hi ha penjada una altra en un dels balcons «a favor de l'alliberament dels presos polítics».

Aquesta acció va desencadenar la disconformitat del col·lectiu Girona Acull, que va denunciar el fet a través de les xarxes socials. L'Ajuntament va explicar que «mentrestant, es penjaria la pancarta dels refugiats al Museu d'Història, a la façana encarada a l'Onyar i que el compromís de la ciutat amb els refugiats continua intacte». Unes declaracions que no van convèncer ni de bon tros l'entitat, que va defensar que «la façana és prou gran per a les dues pancartes» i que «la simbologia de l'Ajuntament no és la mateixa que penjar-la en qualsevol altre edifici». Girona Acull va titllar el consistori de Girona de no demostrar prou voluntat política i va assegurar que ho continuarien denunciant.