«El dret sempre va al darrere dels avenços que es fan a la societat»

D'origen figuerenc, Xavier Costa va cursar els seus estudis de Dret a la Universitat de Girona. La seva inquietud per conèixer altres cultures l'han portat a viure en països com Itàlia, Bèlgica, Holanda o Irlanda. Actualment exerceix d'advocat al despatx de Roca Junyent. El mes d'agost vinent Xavier Costa es convertirà en el primer president gironí de l'AIJA.

Què suposa per a vostè adquirir la presidència d'una associació internacional tan gran?

Estic encantat de poder presidir aquesta entitat. Tot i que el dret és local, el dia a dia de la gent no ho és. Vivim en un món global. Quan no tens contactes a l'estranger les coses no funcionen, i és per això que visc el repte amb il·lusió i moltes ganes. La veritat és que tinc una sensació d'agraïment i també ganes de donar el millor de mi en aquest projecte.

Creu que Girona és un bon punt de partida per tots aquells joves advocats que vulguin escalar en el món del dret?

La facultat de dret de la Universitat de Girona és un punt de partida fantàstic, i a partir d'allà els límits se'ls posa un mateix. Avui en dia tot està connectat. Sí que és cert que segurament els gironins tendim a pensar que estem en el millor lloc del món i va bé sortir perquè t'adones que sí que ho és, però també veus que no és l'únic.

El dret ens sembla moltes vegades que hagi de ser un àmbit específic de cada país. Estem vivint una internacionalització d'aquesta disciplina?

A Europa és bastant senzill. Els principis generals sí que es van homogeneïtzant però pel que fa als detalls cada estat, regió o ens local ho regula a la seva manera. Qui necessita assessorament acudeix a un advocat local, però avui en dia gairebé tots els negocis dels empresaris no són només locals. Com a garant dels drets, has de conèixer en quina legalitat vius, i en un món globalitzat jo crec que tens l'obligació d'almenys no ignorar el que tens al teu voltant.

Com veu el futur de l'advocacia? Està canviant la professió?

Totes les professions estan canviant i el que jo et digui ara segurament d'aquí a 10 anys estarà desfasat. El dret sempre va al darrere dels avenços que es fan a la societat. Hem de veure aquesta nova revolució digital com un fet més aviat positiu i cultivar aquelles característiques que les màquines no tenen: l'ètica, l'empatia, la intuïció o bé la deontologia.

És important l'especialització en el món del dret?

Sí, però no únicament. Quedar-se amb l'especialització és mirar a curt termini. S'ha de ser obert de mentalitat perquè el món canvia tan de pressa que facilment la teva àrea del dret haurà evolucionat. Totes estan interconnectades.